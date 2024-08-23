Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Главной темой переговоров между Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Индии Нарендрой Моди была войны россии против Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона, и добавил, что Индия никогда не поддержит инициативу, которая будет связана с компромиссами по территориальной целостности Украины, передает УНН.

"В целом эта встреча происходила в течение, я бы сказал рекордного срока, практически 3 часа шли эти переговоры и потом еще была часть встречи в более широком формате к которой присоединился ряд министров с обеих сторон и еще члены делегаций", - сказал Ермак.

Он отметил, что главной темой переговоров была война.

"Говорили о многих темах. Главной была тема войны россии против Украины. Наш Президент очень откровенный человек, прямой, поэтому все месседжи, все наши принципиальные позиции снова были озвучены нашим коллегам из Индии. Что очень важно, что несколько раз на этом акцентировал внимание премьер-министр Моди, назвав войну - войной, и сказав о том, что всегда Индия была на стороне международного права, устав ООН и для Индии абсолютно четкая позиция по поддержке украинской независимости, территориальной целостности, суверенитета", - рассказал Ермак.

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Кроме того, Ермак сообщил, что Индия никогда не поддержит инициативу, которая будет связана с компромиссами относительно территориальной целостности Украины.

"Очень важным было то, что было несколько раз отмечено премьер-министром Моди то, что никогда Индия не поддержит любую инициативу, которая будет связана с неуважением или с любыми компромиссами относительно территориальной целостности Украины для того, чтобы закончить эту войну", - рассказал Ермак.

Также по его словам, было обсуждено развитие процессов по Формуле мира Президента Зеленского.

"Премьер Моди сказал о том, что Индия принимала участие во всех мероприятиях, которые были на уровне советников по вопросам национальной безопасности, на уровне, касающемся первого инаугурационного Саммита мира. Этот процесс будет продолжен и Индия будет принимать участие. Индия готова и будет присоединяться, принимать участие и поддерживать эти форматы, и действительно хочет сделать свой вклад для того, чтобы в Украину пришел справедливый мир", - сказал Ермак.

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Дополнение

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что от имени 120 стран Глобального юга он приехал в Украину с посланием мира, которое заключается в том, что Индия поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности.

Моди во время встречи с Зеленским сказал, что считает, что Украине и России придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса". Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.