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Під час зустрічі Зеленського та Моді головною темою була війна – ОП

Під час зустрічі Зеленського та Моді головною темою була війна – ОП

Київ • УНН

 • 92282 перегляди

Президент України та прем'єр Індії провели тригодинні переговори, зосередившись на війні. Моді підтвердив підтримку територіальної цілісності України та готовність Індії сприяти справедливому миру.

Головною темою перемовин між Президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Індії  Нарендрою Моді була війни росії проти України. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, та додав, що Індія ніколи не підтримає ініціативу, яка буде пов’язана з компромісами щодо територіальної цілісності України, передає УНН.

"Загалом ця зустріч відбувалася протягом, я б сказав рекордного терміну, практично 3 години йшли ці перемовини й потім ще була частина зустрічі в більш широкому форматі до якої приєдналася низка міністрів з обох сторін і ще члени делегацій", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що головною темою перемовин була війна.

"Говорили про багато тем. Головною була тема війни росії проти України. Наш Президент дуже відверта людина, пряма, тому всі меседжі, всі наші принципові позиції знову були озвучені нашим колегам з Індії. Що дуже важливо, що декілька разів на цьому закцентував увагу прем’єр-міністр Моді, назвавши війну – війною, і сказавши про те, що завжди Індія була на боці міжнародного права, статут ООН і для Індії є абсолютно чіткою позиція щодо підтримки української незалежності, територіальної цілісності, суверенітету", - розповів Єрмак.

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Окрім того, Єрмак повідомив, що Індія ніколи не підтримає ініціативу, яка буде пов’язана з компромісами щодо територіальної цілісності України.

"Дуже важливим було те, що було декілька разів відмічено прем’єр-міністром Моді те, що ніколи Індія не підтримає будь-яку ініціативу, яка буде пов’язана з неповагою або з  будь-якими компромісами щодо територіальної цілісності України для того, щоб закінчити цю війну", - розповів Єрмак.

Також за його словами, було обговорено розвиток процесів щодо Формули миру Президента Зеленського.

"Прем’єр Моді сказав про те, що Індія приймала участь у всіх заходах, які були на рівні радників з питань національної безпеки, на рівні що стосується першого інавгураційного Саміту миру. Цей процес буде продовжено й Індія буде приймати участь. Індія готова й буде приєднуватися, приймати участь та підтримувати ці формати, і дійсно хоче зробити свій внесок для того, щоб в Україну прийшов справедливий мир", - сказав Єрмак.

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Доповнення

Премʼєр-міністр Нарендра Моді заявив, що від імені 120 країн Глобального півдня він приїхав в Україну із посланням миру, яке полягає в тому, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності.

Моді під час зустрічі з Зеленським сказав, що вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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