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Візит Моді в Україну був радше балансуванням, ніж мирними зусиллями - The Hindu

Візит Моді в Україну був радше балансуванням, ніж мирними зусиллями - The Hindu

Київ • УНН

 • 28897 перегляди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ, зустрівшись із Президентом Зеленським. Візит розглядається як спроба збалансувати позицію Індії щодо російсько-української війни.

Через шість тижнів після візиту до москви поїздка прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва та зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю "здебільшого сприймалися як вправа з балансування позиції Індії щодо російсько-української війни", пише провідне індійське видання The Hindu у редакційній статті, передає УНН

Деталі

"Відтоді як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Індія зберігає унікально віддалену від війни позицію: утримується від усіх резолюцій ООН, які стосувалися конфлікту та критикували росію. Індія також проігнорувала західні санкції, зокрема щодо платежів за імпорт нафти та оборонного обладнання з росії, і не прийняла прохання пана Зеленського включити Україну до саміту G20 минулого року або направити політичного представника високого рівня на швейцарський Саміт миру у червні цього року. Несхвалення Індією дій росії натомість було сформульоване мовою миру, що було слабкою розрадою для України, яка прагнула чіткого приєднання до своєї справи та глибоко критикувала візит пана Моді до москви. Те, що пан Моді взагалі здійснив цей візит, перший візит будь-якого індійського прем’єр-міністра з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році, має велике значення, і відстежується на предмет сигналів якихось серйозних змін у політиці Індії щодо війни", - ідеться у статті.

Видання вказує, що лідери підписали низку угод та поговорили про війну.

Під час зустрічі Зеленського та Моді головною темою була війна – ОП23.08.24, 17:34 • 92282 перегляди

При цьому, як зазначає видання, "більш широке питання навколо візиту полягало в тому, чи буде тепер Індія відігравати більшу роль у вирішенні конфлікту, що включає ідею, запропоновану Києвом щодо чергового саміту в листопаді". "Пан Моді також став одним із небагатьох світових лідерів з Індонезії, Туреччини, Південної Африки та Угорщини, які відвідали Київ і москву, і, отже, мають можливість звернутися до обох із мирними ініціативами. Як лідер Глобального Півдня, Індія зацікавлена ​​в тому, щоб наслідки війни в Європі та санкцій не продовжували загрожувати країнам, що розвиваються, і слаборозвиненим. Однак Нью-Делі досі не виявляв інтересу до чогось більшого, ніж передача повідомлень, коли це необхідно, відправлення офіційних осіб у Доху та Бюргеншток, коли їх запрошували взяти участь у мирних діалогах, та заохочення двох сторін до безпосереднього спілкування один з другом. Якщо тільки розуміння інтересів Індії не зміниться, то, схоже, візит Моді був формою, але принципово не змістив голку в глобальних мирних зусиллях. Зміст також не переважав символізм довгоочікуваного візиту", - зазначає видання.

Моді заявив, що рф і Україні доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з "кризи"23.08.24, 17:00 • 25928 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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