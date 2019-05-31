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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45950 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 110141 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136789 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Военнослужащего будут судить за потерю автомата

Военнослужащего будут судить за потерю автомата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего, у которого украли автомат. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

Так, следователи теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, завершили расследование в отношении военнослужащего, у которого "из-за его легкомыслия украли автомат".

"Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий самовольно покинул воинскую часть с целью временного уклонения от прохождения службы. Взяв с собой автомат АКС 74 с несколькими магазинами, поехал в город Винница. Находясь в городе, указанный военнослужащий нарушил правила хранения оружия, оставив без присмотра закрепленный за им автомат, который в дальнейшем похитил местный житель", - прокомментировали в Бюро.

Военнослужащий обвиняется в потере оружия, вверенного ему для служебного пользования, в результате нарушения правил хранения, совершенное в условиях особого периода - ч. 2 ст. 413 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, в Луганской области будут судить оперуполномоченного Нацполиции и военнослужащего ВСУ за разбойное нападение и покушение на убийство.

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