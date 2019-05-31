Военнослужащего будут судить за потерю автомата
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего, у которого украли автомат. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
Так, следователи теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, завершили расследование в отношении военнослужащего, у которого "из-за его легкомыслия украли автомат".
"Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий самовольно покинул воинскую часть с целью временного уклонения от прохождения службы. Взяв с собой автомат АКС 74 с несколькими магазинами, поехал в город Винница. Находясь в городе, указанный военнослужащий нарушил правила хранения оружия, оставив без присмотра закрепленный за им автомат, который в дальнейшем похитил местный житель", - прокомментировали в Бюро.
Военнослужащий обвиняется в потере оружия, вверенного ему для служебного пользования, в результате нарушения правил хранения, совершенное в условиях особого периода - ч. 2 ст. 413 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Обвинительный акт направили в суд.
Напомним, в Луганской области будут судить оперуполномоченного Нацполиции и военнослужащего ВСУ за разбойное нападение и покушение на убийство.