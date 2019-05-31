Військовослужбовця судитимуть за втрату автомата
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, у якого вкрали автомат. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.
Так, слідчі теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, завершили розслідування стосовно військовослужбовця, у якого "через його легковажність вкрали автомат".
"Досудовим розслідуванням установлено, що військовослужбовець самовільно залишив військову частину з метою тимчасового ухилення від проходження служби. Взявши з собою автомат АКС 74 з кількома магазинами, поїхав до міста Вінниця. Перебуваючи у місті, вказаний військовослужбовець порушив правила зберігання зброї, залишивши без нагляду закріплений за ним автомат, який у подальшому викрав місцевий житель", - прокоментували у Бюро.
Військовослужбовець обвинувачується у втраті зброї, ввіреної йому для службового користування, внаслідок порушення правил зберігання, вчинене в умовах особливого періоду - ч. 2 ст. 413 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Обвинувальний акт скерували до суду.
Нагадаємо, у Луганській області судитимуть оперуповноваженого Нацполіції та військовослужбовця ЗСУ за розбійний напад та замах на вбивство.