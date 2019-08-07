Военнослужащих ВСУ уличили в незаконном сбыте вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили военных одной из частей Вооруженных сил Украины на незаконном сбыте оружия. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.
Правоохранители задержали трех военнослужащих и их сообщника вблизи Северодонецка во время очередной попытки продажи 12 гранатометов, 30 гранат, более 30 подрывников для гранат и почти три тысячи патронов. Злоумышленники надеялись получить за этот арсенал 50 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.). Обстоятельства выясняются, проводятся следственные действия, проводится поиск источников происхождения оружия и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Добавим, что мероприятия по разоблачению злоумышленников проводилась вместе с работниками Нацполиции, военной прокуратуры и Управления госохраны.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Закарпатской области сбыт нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.