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На Закарпатті затримали торгівця зброєю

На Закарпатті затримали торгівця зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Закарпатській області збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Хуста незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю для продажу. Зловмисник, за оперативною інформацією, підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала факти реалізації фігурантом провадження пістолета-кулемета "Судаєва" з бойовими набоями калібру 7,62 мм та пістолета-револьвера "Лефоше" калібру 9 мм на загальну суму тридцять дві тисячі гривень.

Правоохоронці затримали торгівця зброєю згідно зі ст. 208 КПК України за місцем проживання після збуту засобів ураження.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучили дев’ятнадцять пістолетів різного маркування та калібру, шість різнокаліберних гвинтівок, дев’ятнадцять магазинів до пістолетів і понад дві тисячі набоїв різного калібру. Також правоохоронці виявили п’ять пристроїв для відливання куль, комплектуючі до зброї та прилади для її переробки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 КК України, тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві викрили групу продавців нелегальної зброї.

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