На Закарпатті затримали торгівця зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Закарпатській області збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Хуста незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю для продажу. Зловмисник, за оперативною інформацією, підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл", - йдеться в повідомленні.
СБУ задокументувала факти реалізації фігурантом провадження пістолета-кулемета "Судаєва" з бойовими набоями калібру 7,62 мм та пістолета-револьвера "Лефоше" калібру 9 мм на загальну суму тридцять дві тисячі гривень.
Правоохоронці затримали торгівця зброєю згідно зі ст. 208 КПК України за місцем проживання після збуту засобів ураження.
Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучили дев’ятнадцять пістолетів різного маркування та калібру, шість різнокаліберних гвинтівок, дев’ятнадцять магазинів до пістолетів і понад дві тисячі набоїв різного калібру. Також правоохоронці виявили п’ять пристроїв для відливання куль, комплектуючі до зброї та прилади для її переробки.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 КК України, тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві викрили групу продавців нелегальної зброї.