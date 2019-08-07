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Військовослужбовців ЗСУ викрили на незаконному збуті озброєння

Військовослужбовців ЗСУ викрили на незаконному збуті озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. На Луганщині співробітники Служби безпеки України викрили військових однієї із частин Збройних сил України на незаконному збуті озброєння. Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає УНН.

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їх спільника поблизу Сєвєродонецька під час чергової спроби продажу 12 гранатометів, 30 гранат, понад 30 підривників для гранат та майже три тисячі набоїв. Зловмисники сподівалися отримати за цей арсенал 50 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами - ред.). Обставини з'ясовуються, тривають слідчі дії, проводиться пошук джерел походження зброї та осіб, причетних до протиправної діяльності.

Додамо, що заходи з викриття зловмисників проводилася разом з працівниками Нацполіції, військової прокуратури та Управління держохорони.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Закарпатській області збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.

Українські Національні Новини

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