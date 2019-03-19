Военнослужащие ООС будут голосовать 31 марта в палатках

"Для развертывания места голосования, работы участковых комиссий на территории военных частей, которые образуют специальные избирательные участки, проведено выдачу палаток из расчета по две палатки (на место голосования), а также другое имущество для оборудования специальных избирательных участков", - говорится в сообщении.



Как указано в ответе, в настоящее время на территории военных частей обустраивают места для голосования всем необходимым имуществом, это и столы, и стулья, печное отопление, освещение, средства связи, кабинки для голосования и тому подобное.



Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 80 специальных избирательных участков в исключительном случае на территории военных частей Объединенных сил: в Донецкой области - 65 участков в 10 избирательных округах; в Луганской области - 14 участков в 6 избирательных округах. Еще одна специальная избирательный участок образован на территории Львовской области.



На данный момент ЦИК уже утвердила состав участковых избирательных комиссий и присвоил номера этим специальным избирательным участкам.



"В день проведения выборов президента Украины всем военнослужащим, которые на момент проведения голосования будут находиться в составе сил и средств операции Объединенных сил будет предоставлена возможность реализовать свои конституционные права", - отметили в Минобороны.



Ранее сообщал УНН, что ЦИК создала 30 000 участков на выборах президента.