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Военнослужащие ООС будут голосовать 31 марта в палатках

Киев • УНН

 • 29172 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские военнослужащие, которые в день выборов президента Украины будут находиться на территории проведения операции Объединенных сил, смогут проголосовать в оборудованных палатках, то есть специальных избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

Военнослужащие ООС будут голосовать 31 марта в палатках

"Для развертывания места голосования, работы участковых комиссий на территории военных частей, которые образуют специальные избирательные участки, проведено выдачу палаток из расчета по две палатки (на место голосования), а также другое имущество для оборудования специальных избирательных участков", - говорится в сообщении.

Как указано в ответе, в настоящее время на территории военных частей обустраивают места для голосования всем необходимым имуществом, это и столы, и стулья, печное отопление, освещение, средства связи, кабинки для голосования и тому подобное.

Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 80 специальных избирательных участков в исключительном случае на территории военных частей Объединенных сил: в Донецкой области - 65 участков в 10 избирательных округах; в Луганской области - 14 участков в 6 избирательных округах. Еще одна специальная избирательный участок образован на территории Львовской области.

На данный момент ЦИК уже утвердила состав участковых избирательных комиссий и присвоил номера этим специальным избирательным участкам.

"В день проведения выборов президента Украины всем военнослужащим, которые на момент проведения голосования будут находиться в составе сил и средств операции Объединенных сил будет предоставлена возможность реализовать свои конституционные права", - отметили в Минобороны.

Ранее сообщал УНН, что ЦИК создала 30 000 участков на выборах президента.

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