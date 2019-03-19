Військовослужбовці ООС голосуватимуть 31 березня у наметах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські військовослужбовці, які у день виборів президента України перебуватимуть на території проведення операції Об’єднаних сил, зможуть проголосувати в обладнаних наметах, тобто спеціальних виборчих дільницях. Про це повідомили у прес-центрі Міністерства оборони України у відповідь на запит журналіста УНН.
“Для розгортання місця голосування, роботи дільничних комісій на території військових частин, які утворюють спеціальні виборчі дільниці, проведено видачу наметів із розрахунку по два намети (на місце голосування), а також інше майно для обладнання спеціальних виборчих дільниць”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначено у відповіді, наразі на території військових частин облаштовують місця для голосування усім необхідним майном, це і столи, і стільці, пічне опалення, освітлення, засоби зв’язку, кабінки для голосування тощо.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія утворила 80 спеціальних виборчих дільниць у винятковому випадку на території військових частин Об’єднаних сил: у Донецькій області – 65 дільниць в 10 виборчих округах; у Луганській області – 14 дільниць у 6 виборчих округах. Ще одна спеціальна виборча дільниця утворена на території Львівської області.
Наразі ЦВК вже затвердила склад дільничних виборчих комісій та присвоїла номери цим спеціальним виборчим дільницям.
“В день проведення виборів президента України всім військовослужбовцям, які на момент проведення голосування перебуватимуть у складі сил та засобів операції Об’єднаних сил буде надано можливість реалізувати свої конституційні права”, - наголосили в Міноборони.
Раніше УНН повідомляв, ЦВК створила 30 тисяч дільниць на виборах президента.