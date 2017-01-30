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Военнослужащие Харьковского университета Воздушных Сил приняли участие в флешмобе отжиманий

Военнослужащие Харьковского университета Воздушных Сил приняли участие в флешмобе отжиманий

Киев • УНН

 • 8682 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в флешмобе #22pushupchallenge, передает УНН со ссылкой на официальную страницу учебного заведения в Facebook.

Отметим, военные выполнили 22 отжимания на плацу университета.

"2017 военнослужащих университета приняли участие в флешмобе #22pushupchallenge в поддержку ветеранов АТО", - говорится в подписи к видео.

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Напомним, А.Парубий, А.Турчинов, а также игроки и тренеры футбольного клуба "Днепр" присоединились к флешмобу отжиманий.

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