Военнослужащие Харьковского университета Воздушных Сил приняли участие в флешмобе отжиманий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в флешмобе #22pushupchallenge, передает УНН со ссылкой на официальную страницу учебного заведения в Facebook.
Отметим, военные выполнили 22 отжимания на плацу университета.
"2017 военнослужащих университета приняли участие в флешмобе #22pushupchallenge в поддержку ветеранов АТО", - говорится в подписи к видео.
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Напомним, А.Парубий, А.Турчинов, а также игроки и тренеры футбольного клуба "Днепр" присоединились к флешмобу отжиманий.