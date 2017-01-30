Військовослужбовці Харківського університету Повітряних Сил взяли участь у флешмобі віджимань
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Курсанти та офіцери Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба взяли участь у флешмобі #22pushupchallenge, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку навчального закладу у Facebook.
Зазначимо, військові виконали 22 віджимання на плацу університету.
"2017 військовослужбовців університету взяли участь у флешмобі #22pushupchallenge на підтримку ветеранів АТО", - йдеться у підписі до відео.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 700 вихованців та офіцерів Нацакадемії сухопутних військ ім. П.Сагайдачного долучилися до флешмобу віджимань
Нагадаємо, А.Парубій, О.Турчинов, а також гравці і тренери футбольного клубу“Дніпро” долучилися до флешмобу віджимань.