Военного врача поймали на взятке в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили во взяточничестве врача Дружковского городского военкомата. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что специалист военно-врачебной комиссии требовал пять с половиной тысяч гривен от местного жителя за медицинское заключение о признании его непригодным к военной службе.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, служащих Нацполиции уличили в присвоении почти 10 млн грн.