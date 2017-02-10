Военного врача поймали на взятке в зоне АТО

Правоохранители установили, что специалист военно-врачебной комиссии требовал пять с половиной тысяч гривен от местного жителя за медицинское заключение о признании его непригодным к военной службе.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, служащих Нацполиции уличили в присвоении почти 10 млн грн.