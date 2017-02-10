Військового лікаря затримали на хабарі в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Правоохоронці викрили на хабарництві лікаря Дружківського міського військкомату. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що спеціаліст військово-лікарської комісії вимагав п’ять з половиною тисяч гривень з місцевого жителя за медичний висновок щодо визнання його непридатним до військової служби.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, службовців Нацполіції викрили у привласненні майже 10 млн грн.