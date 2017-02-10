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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Військового лікаря затримали на хабарі в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Правоохоронці викрили на хабарництві лікаря Дружківського міського військкомату. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Військового лікаря затримали на хабарі в зоні АТО

Правоохоронці встановили, що спеціаліст військово-лікарської комісії вимагав п’ять з половиною тисяч гривень з місцевого жителя за медичний висновок щодо визнання його непридатним до військової служби.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, службовців Нацполіції викрили у привласненні майже 10 млн грн.

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