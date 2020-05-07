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Военно-морские силы ВСУ провели тактическое маневрирование в Черном море по стандартам НАТО

Киев • УНН

 • 14200 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Суда Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отработали тактическое маневрирование по стандартам НАТО в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военно-морские силы ВСУ провели тактическое маневрирование в Черном море по стандартам НАТО

"В акватории Черного моря, корабли и катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отработали тактическое маневрирование по стандартам НАТО. Целью мероприятия было повышение морской выучки корабельно-катерного состава во время боевой подготовки национального флота", - говорится в сообщении.

Также указано, что во время тактических отработок доводили до автоматизма действия корабельных и катерных расчетов по совместному выполнению задач в море с кораблями НАТО, что повышает показатели совместимости с флотами государств-членов Североатлантического альянса.

"На переходе морем личный состав отработал ряд корабельных учебно-боевых упражнений, среди которых, в частности, противовоздушная оборона, противоминные действия в определенных морских районах, радиоэлектронная борьба, патрулирование определенного района моря, тренировки по связи и тому подобное. Ночное сигнало-производство с помощью прожекторов", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран обсудил приоритеты Минобороны с представителями НАТО.

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