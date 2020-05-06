Таран обговорив пріоритети Міноборони із представниками НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У вівторок, 5 травня, міністр оборони України Андрій Таран взяв участь у міжнародній відеоконференції високого рівня, присвяченій обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.
"У рамках заходу міністр оборони ознайомив іноземних представників із поточним станом імплементації оборонної реформи та окреслив основні пріоритети діяльності Міністерства оборони України та розвитку Збройних Сил України. Особливий наголос був зроблений на нагальній необхідності досягнення всебічної взаємосумісності з країнами Альянсу та втілення стандартів НАТО у повсякденну діяльність", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що у заході взяли участь 39 учасників. Він був організований представництвом НАТО в Україні та посольствами Канади та Великої Британії в Україні, як контактними посольствами Північноатлантичного Альянсу.
Участь у заході приймав і віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко та представники дипломатичного корпусу країн-членів НАТО, акредитованих в Україні.
За даними МОУ, інформація українських урядовців була позитивно сприйнята іноземними партнерами.
"Глава представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Александер Вінніков повідомив учасникам конференції про заходи, які НАТО і країни-члени Альянсу вживають задля стримування поширення пандемії COVID-19, особливо відзначивши роль України у наданні допомоги союзникам Альянсу шляхом забезпечення повітряного перевезення крупних медичних вантажів", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Зазначається, що захід засвідчив конструктивну налаштованість його учасників на подальшу співпрацю, спрямовану на забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави.
Нагадаємо, раніше Таран провів телефонну розмову з головним стратегічним радником високого рівня з питань оборонної реформи Міноборони та ЗСУ генерал-лейтенантом ЗС США (у відставці) Кітом Дейтоном, де сторони обговорили просування в Україні з оборонною реформою і пріоритети щодо розвитку ЗСУ за стандартами НАТО.