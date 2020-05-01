Таран обговорив з американським стратегічним радником розвиток ЗСУ за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран напередодні провів телефонну розмову з головним стратегічним радником високого рівня з питань оборонної реформи Міноборони та ЗСУ генерал-лейтенантом ЗС США (у відставці) Кітом Дейтоном, де сторони обговорили просування в Україні з оборонною реформою і пріоритети щодо розвитку ЗСУ за стандартами НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Під час розмови сторони приділили основну увагу обговоренню питань щодо стану виконання завдань оборонної реформи та визначенню пріоритетів, спрямованих на забезпечення обороноздатності держави та розвиток оперативних спроможностей Збройних сил України за стандартами НАТО, які будуть впроваджуватися за підтримки іноземних стратегічних радників високого рівня", - йдеться у повідомленні.
До складу групи іноземних радників високого рівня Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних Сил входять стратегічні радники високого рівня від США, Канади, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччина, Республіка Польща та Литовської Республіки.
Нагадаємо, 11 березня міністр оборони Андрій Таран заявив, що головним завданням Міністерства оборони "замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети цілковитої адаптації ЗС України до стандартів НАТО" має бути мета максимального забезпечення здатності ЗСУ взаємодіяти з силами Альянсу.
Після хвилі обговорення і критики такої заяви, вже у квітні Таран назвав "сьогоденням і майбутнім" оборонну реформу в Україні за стандартами НАТО.