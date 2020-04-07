Таран назвав "сьогоденням і майбутнім" оборонну реформу в Україні за стандартами НАТО

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Наше сьогодення і майбутнє — це євроатлантична інтеграція та послідовна оборонна реформа в Україні за стандартами НАТО. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран у привітанні Організації Північноатлантичного договору з нагоди 71-ї річниці формування, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.