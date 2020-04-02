У НАТО заявили про поглиблення відносин з Україною та Грузією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У НАТО вирішили поглибити партнерські відносини з Україною та Грузією з навчаннями в стратегічному Чорноморському регіоні, а також спільною роботою з протидії гібридній війни. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.
“Ми вирішили поглибити наші партнерські відносини з Україною і Грузією ще більше, в тому числі з навчаннями в стратегічному чорноморському регіоні, а також спільною роботою з протидії гібридній війни і зусиллями по обміну великою кількістю радіолокаційних даних повітряного руху, що робить небо більш безпечним для всіх. Ми також згодні розширювати співпрацю з НАТО”, - сказав Столтенберг.
За його словами, пакет, який погодили для Грузії і України, стосується навчань.
“Мова йде про доступ до більшої кількості освітніх програм НАТО. Мова також йде про обмін радіолокаційною картиною, яка може поліпшити розуміння діяльності в повітрі в регіоні. Це ще один крок, ще один елемент дуже міцного і довгострокового партнерства між НАТО і Україною”, - додав Столтенберг.
Нагадаємо, Генеральний секретар Північно-атлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Чорне море залишається стратегічно важливим регіоном для Альянсу.