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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85915 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100489 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102656 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101895 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109991 просмотра

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В НАТО заявили об углублении отношений с Украиной и Грузией

В НАТО заявили об углублении отношений с Украиной и Грузией

Киев  •  УНН

 • 16782 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В НАТО решили углубить партнерские отношения с Украиной и Грузией с учениями в стратегическом Черноморском регионе, а также совместной работой по противодействию гибридной войны. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

"Мы решили углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией еще больше, в том числе с учениями в стратегическом черноморском регионе, а также совместной работой по противодействию гибридной войны и усилиями по обмену большим количеством радиолокационных данных воздушного движения, что делает небо более безопасным для всех. Мы также согласны расширять сотрудничество с НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, пакет, который согласовали для Грузии и Украины, касается учений.

"Речь идет о доступе к большему количеству образовательных программ НАТО. Речь также идет об обмене радиолокационной картиной, которая может улучшить понимание деятельности в воздухе в регионе. Это еще один шаг, еще один элемент очень прочного и долгосрочного партнерства между НАТО и Украиной ", - добавил Столтенберг.

Напомним, Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Черное море остается стратегически важным регионом для Альянса.

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