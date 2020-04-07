Таран назвал "настоящим и будущим" оборонительную реформу в Украине по стандартам НАТО

"Наше настоящее и будущее - это евроатлантическая интеграция и последовательная оборонная реформа в Украине по стандартам НАТО. Это позволит повысить нашу боевую готовность и совместимость с войсками Альянса для защиты национальных интересов и обеспечения стабильности в регионе. Мы и в дальнейшем будем идти этим путем вместе с нашими друзьями - всеми странами-членами НАТО для достижения стратегической цели Украины, которая закреплена в Конституции государства", - заявил Таран.

Также министр обороны отметил, что за все это время НАТО надежно сохраняет безопасность в евроатлантическом регионе. "Все 30 союзников Альянса объединены системой коллективной обороны на основе общих демократических ценностей и военных стандартов. Для Украины история отношений с НАТО - это путь особого и взаимовыгодного партнерства, которое мы искренне ценим. Мы всегда вместе выполняем задачи в операциях поддержания мира и совершенствуем обучение войск во время многонациональных учений", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Украина первой сделала вклад в Силы Реагирования НАТО, а сейчас Альянс целенаправленно поддерживает наше государство для восстановления его территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, в НАТО решили углубить партнерские отношения с Украиной и Грузией с учениями в стратегическом Черноморском регионе, а также совместной работой по противодействию гибридной войне.