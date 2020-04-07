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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 81013 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96766 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 101648 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Таран назвал "настоящим и будущим" оборонительную реформу в Украине по стандартам НАТО

Таран назвал "настоящим и будущим" оборонительную реформу в Украине по стандартам НАТО

Киев  •  УНН

 • 12385 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Наше настоящее и будущее - это евроатлантическая интеграция и последовательная оборонная реформа в Украине по стандартам НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран в поздравлении Организации Североатлантического договора по случаю 71-й годовщины формирования, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наше настоящее и будущее - это евроатлантическая интеграция и последовательная оборонная реформа в Украине по стандартам НАТО. Это позволит повысить нашу боевую готовность и совместимость с войсками Альянса для защиты национальных интересов и обеспечения стабильности в регионе. Мы и в дальнейшем будем идти этим путем вместе с нашими друзьями - всеми странами-членами НАТО для достижения стратегической цели Украины, которая закреплена в Конституции государства", - заявил Таран.

Также министр обороны отметил, что за все это время НАТО надежно сохраняет безопасность в евроатлантическом регионе. "Все 30 союзников Альянса объединены системой коллективной обороны на основе общих демократических ценностей и военных стандартов. Для Украины история отношений с НАТО - это путь особого и взаимовыгодного партнерства, которое мы искренне ценим. Мы всегда вместе выполняем задачи в операциях поддержания мира и совершенствуем обучение войск во время многонациональных учений", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Украина первой сделала вклад в Силы Реагирования НАТО, а сейчас Альянс целенаправленно поддерживает наше государство для восстановления его территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, в НАТО решили углубить партнерские отношения с Украиной и Грузией с учениями в стратегическом Черноморском регионе, а также совместной работой по противодействию гибридной войне.

Украинские Национальные Новости

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