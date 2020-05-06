Таран обсудил приоритеты Минобороны с представителями НАТО

"В рамках мероприятия министр обороны ознакомил иностранных представителей с текущим состоянием имплементации оборонной реформы и обозначил основные приоритеты деятельности Министерства обороны Украины и развития Вооруженных Сил Украины. Особый акцент был сделан на насущной необходимости достижения всесторонней совместимости со странами Альянса и воплощение стандартов НАТО в повседневной деятельности", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие 39 участников. Он был организован представительством НАТО в Украине и посольствами Канады и Великобритании в Украине, как контактными посольствами Североатлантического Альянса.

Участие в мероприятии принимал и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко и представители дипломатического корпуса стран-членов НАТО, аккредитованных в Украине.

По данным МОУ, информация украинских чиновников была положительно воспринята иностранными партнерами.

"Глава представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников сообщил участникам конференции о мерах, которые НАТО и страны-члены Альянса принимают для сдерживания распространения пандемии COVID-19, особо отметив роль Украины в оказании помощи союзникам Альянса путем обеспечения воздушной перевозки крупных медицинских грузов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что мероприятие показало конструктивную настроенность участников на дальнейшее сотрудничество, направленное на обеспечение европейской и евроатлантической интеграции Украины и укрепление обороноспособности нашего государства.

Напомним, ранее Таран провел телефонный разговор с главным стратегическим советником высокого уровня по вопросам оборонной реформы Минобороны и ВСУ генерал-лейтенантом ВС США (в отставке) Китом Дейтоном, где стороны обсудили продвижение в Украине с оборонной реформой и приоритеты по развитию ВСУ по стандартам НАТО.