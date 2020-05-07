Військово-морські сили ЗСУ провели тактичне маневрування у Чорному морі за стандартами НАТО

"В акваторії Чорного моря, кораблі та катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України відпрацювали тактичне маневрування за стандартами НАТО. Метою заходу було підвищення морського вишколу корабельно-катерного складу під час бойової підготовки національного флоту", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що під час тактичних відпрацювань доводили до автоматизму дії корабельних та катерних розрахунків щодо спільного виконання завдань у морі з кораблями НАТО, що підвищує показники сумісності з флотами держав-членів Північноатлантичного альянсу.

"На переході морем особовий склад відпрацював низку корабельних навчально-бойових вправ, серед яких, зокрема, протиповітряна оборона, протимінні дії у визначених морських районах, радіоелектронна боротьба, патрулювання визначеного району моря, тренування зі зв’язку тощо. Нічне сигнало-виробництво за допомогою прожекторів", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран обговорив пріоритети Міноборони із представниками НАТО.