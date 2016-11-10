Военный погиб, четверо ранены в результате боевых действий за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий один украинский военный погиб, четверо получили ранения, еще двое военнослужащих получили травмы во время выполнения задач на передовой. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, один украинский военнослужащий погиб, еще четверо наших бойцов были ранены, и, кроме этого, еще двое военнослужащих получили травмы во время выполнения задач на передовой. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина" - сказал А.Мотузяник.