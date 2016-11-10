Военный погиб, четверо ранены в результате боевых действий за сутки в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, один украинский военнослужащий погиб, еще четверо наших бойцов были ранены, и, кроме этого, еще двое военнослужащих получили травмы во время выполнения задач на передовой. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина" - сказал А.Мотузяник.