Військовий загинув, чотирьох поранено внаслідок бойових дій за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Минулої доби в зоні АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, четверо отримали поранення, ще двоє військовослужбовців зазнали травм під час виконання завдань на передовій. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, один український військовослужбовець загинув, ще четверо наших бійців були поранені, і, окрім цього, ще двоє військовослужбовців зазнали травми під час виконання завдань на передовій. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - сказав О.Мотузяник.