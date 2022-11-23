Военный стал в защиту уманской волонтерки, которую хочет осудить нардеп Яценко

Детали

Барилюк поблагодарил Ольгу Сытник за помощь военным и выразил ей свою поддержку.

Цитата

“Я благодарю тебя за то, что ты поддерживаешь военных, всех побратимов. Мы обязательно победим. Ты сильная, у тебя все получится. Украина победит”, - отметил военный.

Контекст

Нардеп Яценко инициировал уголовное дело против волонтерки Ольги Сытник, ныне ей уже объявили подозрение в хулиганстве. Дело касается инцидента, произошедшего в апреле, когда Сытник вместе с другими активистами посетила приемную нардепа, чтобы узнать, где он был в начале полномасштабной войны в Украине и почему не голосовал в Раде за введение военного положения.

Не получив ответа, активисты забросали нардепа мукой и яйцами, из-за чего тот обратился в полицию.

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Однако, Яценко хочет переквалифицировать дело на “угрозу или насилие в отношении государственного деятеля”, что предусматривает более жесткое наказание.

Добавим, что Сытник не единственный волонтер, против которого Яценко инкриминирует уголовные дела. Ранее он обвинил в мошенничестве еще одного черкасского активиста Владимира Нетребенко. Тот в свою очередь подал иск против нардепа о защите чести и достоинства.