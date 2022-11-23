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Военный стал в защиту уманской волонтерки, которую хочет осудить нардеп Яценко

Военный стал в защиту уманской волонтерки, которую хочет осудить нардеп Яценко

Киев • УНН

 • 754629 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Военнослужащий из Умани Дмитрий Барилюк встал на защиту местной волонтерки Ольги Сытник, против которой инициировал уголовное дело народный депутат Антон Яценко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение военного.

Детали

Барилюк поблагодарил Ольгу Сытник за помощь военным и выразил ей свою поддержку.

Цитата

“Я благодарю тебя за то, что ты поддерживаешь военных, всех побратимов. Мы обязательно победим. Ты сильная, у тебя все получится. Украина победит”, - отметил военный.

Контекст

Нардеп Яценко инициировал уголовное дело против волонтерки Ольги Сытник, ныне ей уже объявили подозрение в хулиганстве. Дело касается инцидента, произошедшего в апреле, когда Сытник вместе с другими активистами посетила приемную нардепа, чтобы узнать, где он был в начале полномасштабной войны в Украине и почему не голосовал в Раде за введение военного положения.

Не получив ответа, активисты забросали нардепа мукой и яйцами, из-за чего тот обратился в полицию.

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Однако, Яценко хочет переквалифицировать дело на “угрозу или насилие в отношении государственного деятеля”, что предусматривает более жесткое наказание. 

Добавим, что Сытник не единственный волонтер, против которого Яценко инкриминирует уголовные дела. Ранее он обвинил в мошенничестве еще одного черкасского активиста Владимира Нетребенко. Тот в свою очередь подал иск против нардепа о защите чести и достоинства. 

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