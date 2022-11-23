Військовий став на захист уманської волонтерки, яку хоче засудити нардеп Яценко

Деталі

Барилюк подякував Ользі Ситник за допомогу військовим та висловив їй свою підтримку.

Цитата

“Я дякую тобі за те, що ти підтримуєш військових, всіх побратимів. Ми обов’язково переможемо. Ти сильна, в тебе все вийде. Україна переможе”, - зазначив військовий.

Контекст

Нардеп Яценко ініціював кримінальну справу проти волонтерки Ольги Ситник, нині їй вже оголосили підозру у хуліганстві. Справа стосується інциденту, що стався у квітні, коли Ситник разом з іншими активістами навідалася до приймальні нардепа, аби дізнатися, де він був на початку повномасштабної війни в Україні та чому не голосував в Раді за введення воєнного стану.

Не отримавши відповіді, активісти закидали нардепа борошном та яйцями, через що той звернувся до правоохоронців.

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Однак, Яценко хоче перекваліфікувати справу на “погрозу або насильство щодо державного діяча”, що передбачає жорсткіше покарання.

Додамо, що Ситник не єдиний волонтер, проти якого Яценко інкримінує кримінальні справи. Раніше він звинуватив у шахрайстві ще одного черкаського активіста Володимира Нетребенка. Той своєю чергою подав позов проти нардепа щодо захисту честі й гідності.