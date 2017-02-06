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Военный госпиталь: если правительство лишит пациентов доступных лекарств от гепатита С, Украине угрожает коллапс

Киев • УНН

 • 18454 просмотра

По словам медика, перед тем, как ставить подпись под таким важным документом - подписант должен объяснить и аргументировать: зачем он это делает и понимает ли он последствия, к которым это может привести

Военный госпиталь: если правительство лишит пациентов доступных лекарств от гепатита С, Украине угрожает коллапс

КИЕВ. 6 февраля. УНН. На сегодня, согласно распоряжению КМУ, исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун уполномочили на подписание соглашения между Украиной и американской компанией "Гилеад". И перед тем, как ставить подпись под документом, который намерен отменить регистрацию лекарств от гепатита С других производителей, которые сегодня продаются на территории нашего государства, нужно думать о жизни и здоровье пациентов. Об этом в комментарии УНН сообщила кандидат медицинских наук, врач военного госпиталя Валентина Кириенко, комментируя соответствующее распоряжение КМУ.

"Отмена регистрации тех лекарств от гепатита С, которые сегодня продаются на территории нашего государства, приведет к полному коллапсу. Если действительно верить тексту соглашения, то по моему мнению, перед тем как ставить под ним подпись, прежде всего нужно подумать о пациентах. И Украина, к сожалению, имеет много больных гепатитом С. И не только гепатитом С, но и гепатитом В, и все больные сегодня нуждаются в лечении. Больных очень много, но, к сожалению, они не имеют средств на лечение. Поэтому я думаю, что, прежде всего, нужно думать о пациентах. Чтобы им были доступны препараты, чтобы они были надежны, то есть имеется в виду, чтобы побочных действий не было.

Вот сегодня те препараты, которые есть на фармрынке Украины, закуплены, которыми лечат - они действительно эффективные. Это дженерики. Эти препараты, о которых я говорю, они себя хорошо зарекомендовали, и по стоимости, и по ефективниости", - рассказала она.

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Также, В.Кириенко отметила, что перед тем, как ставить подпись под таким важным документом - подписант должен объяснить и аргументировать: зачем он это делает и понимает ли он последствия, к которым это может привести.

"Я действительно не верю, что могут сделать такое. И это как так, чтобы один единственный закупить, чтобы он был один единственный на фармрынке в Украине (о "Гилеаде", по требованию которого могут отменить регистрацию других лекарств - ред). По моему мнению, это будет неправильно. И это будет коллапс. Любые решения должны быть обоснованы. И они должны объяснить, почему они так думают и почему они так делают. Не нужно спешить. Если отменить какой-то препарат, то нужно найти замену. И я не вижу причин для отмены существующих препаратов. Я не вижу ни причин, ни проблем. И чтобы подписать это соглашение, то нужно, прежде всего, обосновать для чего это делается", - отметила она.

Напомним, У.Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С.

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