Військовий госпіталь: якщо уряд позбавить пацієнтів доступних ліків від гепатиту С, Україні загрожує колапс

КИЇВ. 6 лютого. УНН. На сьогодні, згідно із розпорядженням КМУ, виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун уповноважено на підписання мирової між Україною та американської компанією "Гілеад". І перед тим, як ставити підпис під документом, що має намір скасувати реєстрацію ліків від гепатиту С інших виробників, які сьогодні продаються на території нашої держави, потрібно думати про життя і здоров'я пацієнтів. Про це у коментарі УНН повідомила кандидат медичних наук, лікар військового госпіталю Валентина Кірієнко, коментуючи відповідне розпорядження КМУ.

"Скасування реєстрації тих ліків від гепатиту С, які сьогодні продаються на території нашої держави, призведе до повного колапсу. Якщо дійсно вірити тексту угоди, то на мою думку, перед тим як ставити під ним підпис, перш за все потрібно подумати за пацієнта. І Україна, на превеликий жаль, має багато хворих на гепатит С. І не тільки на гепатит С, а й на гепатит В, і всі хворі сьогодні потребують лікування. Хворих дуже багато, але, на жаль, вони не мають коштів на лікування. Тому я думаю, що, перш за все, потрібно думати про пацієнтів. Щоб їм були доступні препарати, щоб вони були надійні, тобто мається на увазі, щоб побічних дій не було.

От на сьогодні ті препарати, які є на фармринку України, які закуплені, якими лікують – вони дійсно ефективні. Це є дженерики. Ці препарати, про які я говорю, вони себе гарно зарекомендували, і по вартості, і по ефективніості", - розповіла вона.

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Також, В.Кірієнко наголосила на тому, що перед тим, як ставити підпис під таким важливим документом – підписант має пояснити і аргументувати: навіщо він це робить і чи розуміє він наслідки, до яких це може призвести.

"Я дійсно не вірю, що можуть зробити таке. І це як так, щоб один єдиний закупити, щоб він був один єдиний на фармринку в Україні (про "Гілеад", за вимогою якого можуть скасувати реєстрацію інших ліків - ред). На мою думку, це буде неправильно. І це буде колапс. Будь-які рішення мають бути обґрунтовані. І вони мають пояснити, чому вони так думають і чому вони так роблять. Не потрібно поспішати. Якщо скасувати якийсь препарат, то потрібно знайти заміну. І я не бачу причин скасування існуючих препаратів. Я не бачу ні причин, ні проблем. І щоб підписати цю угоду, то потрібно, перш за все, обгрунтувати для чого це робиться", - зазначила вона.

Нагадаємо, У.Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С.