Военных США под угрозой увольнения обязывают вакцинироваться от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Американских военных, которые отказываются делать прививки от коронавируса, могут уволить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
После того, как в августе в США одобрили вакцину Pfizer/BioNTech, министр обороны Ллойд Остин сообщил, что все действующие военнослужащие должны вакцинироваться.
Армия заявила, что приступила к выполнению этого приказа в конце августа, добавив, что солдаты могут запросить освобождение от вакцинации на законных медицинских, религиозных или административных основаниях.
В то же время если военный не будет иметь существенных показателей для избежания прививки, ему может грозить административное наказание, в частности увольнение.
Генерал-хирург армии США Раймонд Скотт Дингл заявил, что вакцинация — это вопрос жизни и смерти для солдат и их семей.
На прошлой неделе министерство обороны США сообщило о более чем 353 000 больных COVID-19 среди своего персонала и более 450 смертельных случаев.
Сейчас в армии США прогнозируют, что все представители ее подразделений полностью вакцинируются до 15 декабря, а подразделения резерва и национальной гвардии — до 30 июня следующего года.
Напомним
Американская авиакомпания Delta Air Lines заставит невакцинированных сотрудников еженедельно делать тесты на коронавирус и ежемесячно платить 200 долларов. Такие меры вводят для устранения финансовых потерь компании, обусловленных отказом сотрудника от прививки. Средняя стоимость пребывания в больнице одного больного COVID-19 работника составляет для Delta 50 000 долларов.