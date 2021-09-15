Військових США під загрозою звільнення зобов'язують вакцинуватися проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Американських військових, які відмовляються робити щеплення проти коронавірусу, можуть звільнити. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Після того, як в серпні у США схвалили вакцину Pfizer/BioNTech, міністр оборони Ллойд Остін повідомив, що усі чинні військовослужбовці мають вакцинуватися.
Армія заявила, що приступила до виконання цього наказу наприкінці серпня, додавши, що солдати можуть попросити звільнення від вакцинації на законних медичних, релігійних або адміністративних підставах.
Водночас якщо військовий не матиме істотних показників для уникнення щеплення, йому може загрожувати адміністративне покарання, зокрема звільнення.
Генерал-хірург армії США Раймонд Скотт Дінгл заявив, що вакцинація — це питання життя і смерті для солдатів та їхніх сімей.
Минулого тижня міністерство оборони США повідомило про більше ніж 353 000 хворих на COVID-19 серед свого персоналу і понад 450 смертельних випадків.
Наразі в армії США прогнозують, що всі представники її підрозділів повністю вакцинуються до 15 грудня, а підрозділи резерву та національної гвардії — до 30 червня наступного року.
Нагадаємо
Американська авіакомпанія Delta Air Lines змусить невакцинованих співробітників щотижня робити тести на коронавірус і щомісяця платити 200 доларів. Такі заходи вводять для усунення фінансових втрат компанії, зумовлених відмовою співробітника від щеплення. Середня вартість перебування в лікарні одного хворого на COVID-19 працівника становить для Delta 50 000 доларів.