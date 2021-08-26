Авіакомпанія Delta зобов'яже невакцинованих працівників щомісяця платити 200 доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Американська авіакомпанія Delta Air Lines змусить невакцинованих співробітників щотижня робити тести на коронавірус і щомісяця платити 200 доларів. Про це повідомив керівник компанії Ед Бастіан, інформує УНН.
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"Із найперших днів пандемії пріоритетом номер 1 завжди був захист наших людей і клієнтів. Сьогодні ми можемо пишатися рівень вакцинації нащих працівників, який становить 75%. Проте агресивність нового варіанту вірусу свідчить про те, що нам потрібно вакцинувати набагато більше людей і максимально наблизитися до 100%", — зазначив Ед Бастіан.
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За інформацією керівника авіакомпанії, із 12 вересня працівники без щеплень проти коронавірусу щотижня проходитимуть тест на виявлення хвороби.
Також із 1 листопада невакциновані співробітники, яких зареєстровано у плані медичного обслуговування на базі облікового запису Delta, щомісячно платитимуть 200 доларів. Такі заходи вводять для усунення фінансових втрат компанії, зумовлених відмовою співробітника від щеплення. Середня вартість перебування в лікарні одного хворого на COVID-19 працівника становить для Delta 50 000 доларів на людину.
Нагадаємо
На початку серпня було відомо, що половина населення США повністю вакцинувалася проти COVID-19.
Американські регулятори схвалили додаткову дозу вакцини проти коронавірусу для людей з ослабленою імунною системою, щоб краще захистити їх від інфекції.