США схвалили третю дозу вакцини проти коронавірусу для людей з ослабленим імунітетом

Деталі

Мова йде про мільйони американців, які мають особливо вразливий імунітет через пересадку органів, онкологічні чи інші захворювання.

Цитата

Очільниця CDC Рошель Валенскі, заявила, що щеплення третьою дозою “спрямоване на те, щоб наші найбільш вразливі... були краще захищені від COVID-19”.

Контекст

Раніше повідомлялось, що CDC розглядають застосування бустерної дози вакцини від коронавірусу концернів Pfizer і Moderna.

Нагадаємо

Раніше директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що застосування бустерної дози вакцини від нового коронавірусу може знадобитися людям з ослабленим імунітетом.