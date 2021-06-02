У США вивчають дію третьої дози вакцини від COVID-19 іншого виробника на людину

Деталі

За її даними, в ході випробувань дорослі добровольці, що пройшли повну вакцинацію від COVID-19, отримають бустерні дози вакцин інших виробників з тим, щоб встановити безпеку та імуногенність змішаних бустерних схем.

“Не дивлячись на те, що вакцини, в даний час схвалені Управлінням з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA), забезпечують надійний захист від COVID-19, ми повинні бути готові до необхідності повторного введення вакцин, щоб перешкоджати ослабленню імунітету і забезпечити захист від вірусу, який розвивається”, — наводить пресслужба NIH слова директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Згідно з його думкою, відповідне дослідження підготує ґрунт для прийняття рішення про ревакцинацію змішаного типу в разі виникнення необхідності.

Попередні результати випробувань очікуються в кінці літа 2021 року. Спостерігати за добровольцями, які отримали бустерний дозу в ході цього дослідження, будуть протягом року.

Довідка

Згідно з даними ВООЗ станом на 1 червня, США займають перше місце серед країн світу за кількістю випадків інфікування коронавірусом — 32 929 178 осіб, а також за кількістю летальних випадків — 588 596 осіб.