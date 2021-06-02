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У США вивчають дію третьої дози вакцини від COVID-19 іншого виробника на людину

Київ • УНН

 • 16028 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Національний інститут здоров’я США (NIH) приступив до першої фази дослідження дії додаткової, третьої дози вакцини від COVID-19 іншого виробника. Про це повідомила у вівторок пресслужба наукового центру, пише УНН.

У США вивчають дію третьої дози вакцини від COVID-19 іншого виробника на людину

Деталі

За її даними, в ході випробувань дорослі добровольці, що пройшли повну вакцинацію від COVID-19, отримають бустерні дози вакцин інших виробників з тим, щоб встановити безпеку та імуногенність змішаних бустерних схем.

“Не дивлячись на те, що вакцини, в даний час схвалені Управлінням з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA), забезпечують надійний захист від COVID-19, ми повинні бути готові до необхідності повторного введення вакцин, щоб перешкоджати ослабленню імунітету і забезпечити захист від вірусу, який розвивається”, — наводить пресслужба NIH слова директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Згідно з його думкою, відповідне дослідження підготує ґрунт для прийняття рішення про ревакцинацію змішаного типу в разі виникнення необхідності.

Попередні результати випробувань очікуються в кінці літа 2021 року. Спостерігати за добровольцями, які отримали бустерний дозу в ході цього дослідження, будуть протягом року.

Довідка

Згідно з даними ВООЗ станом на 1 червня, США займають перше місце серед країн світу за кількістю випадків інфікування коронавірусом — 32 929 178 осіб, а також за кількістю летальних випадків — 588 596 осіб.

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