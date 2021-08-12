У США хочуть робити третє щеплення вакцини від COVID-19 для осіб з ослабленим імунітетом

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США, як очікується, схвалить застосування бустерної дози вакцин від коронавірусу концернів Pfizer і Moderna для осіб з ослабленим імунітетом в найближчі два дні. Про це в середу повідомив телеканал CNN з посиланням на інформоване джерело, передає УНН.

Цитата

"Управління з питань якості продовольства і медикаментів уважно відстежує дані, отримані в результаті досліджень, - повідомив представник FDA CNN. - Управління спільно з Центрами з контролю і профілактиці захворювань оцінює можливі варіанти (застосування третьої дози) і поділиться інформацією найближчим часом".

Деталі

За даними телеканалу, дата оголошення може бути перенесена, однак попередньо мова йде про найближчих 48 годин.

Нагадаємо

Раніше директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що застосування бустерної дози вакцини від нового коронавірусу може знадобитися людям з ослабленим імунітетом.

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