США одобрили третью дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом

Напомним
Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом.
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Американские регуляторы одобрили дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для людей с ослабленной иммунной системой, чтобы лучше защитить их от коронавируса. Соответствующее сообщение обнародовал Центр по контролю за продуктами и лекарствами (CDC), передает УНН.
Детали
Речь идет о миллионах американцев, имеющих особенно уязвимый иммунитет из-за пересадки органов, онкологических и других заболеваний.
Цитата
Руководительница CDC Рошель Валенский, заявила, что прививки третьей дозой “направлены на то, чтобы наши наиболее уязвимые ... были лучше защищены от COVID-19”.
Контекст
Ранее сообщалось, что CDC рассматривают применение бустерной дозы вакцины от коронавируса концернов Pfizer и Moderna.
Напомним
Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом.