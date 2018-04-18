Военные ВСУ случайно обстреляли дрон ОБСЕ на Донбассе

Так, во время полета БПЛА вблизи населенного пункта Чабановка, расположенного в 66 км к юго-западу от Луганска, команда СММ слышала более 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета за 400-500 метров на запад. Впоследствии беспилотник обнаружил военную позицию примерно в 700 метрах к западу от места расположения наблюдателей.



БПЛА пролетал в 300 метрах к западу от указанной позиции, когда наблюдатели услышали очереди из по крайней мере четырех различных единиц стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета на расстоянии 400-500 метров на запад, после чего команда СММ инициировала процедуру аварийной посадки БПЛА.



"Полет БПЛА в направлении патруля Миссии сопровождался очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые прекратились когда БПЛА оказался в поле зрения наблюдателей. Когда команда СММ оставляла этот район, она встретила 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из них извинился за этот инцидент, и сказал, что он приказал своим подчиненным стрелять по БПЛА, поскольку не получил заранее предупреждение об этом полете ", - говорится в отчете.



В то же время в СММ подчеркнули, что миссия заранее сообщала о запланированном полет офицерам Вооруженных сил Украины при Общем центре по контролю и координации (СЦКК).



Как сообщал УНН, российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО.



