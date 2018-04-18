Військові ЗСУ випадково обстріляли дрон ОБСЄ на Донбасі

Так, під час польоту БПЛА поблизу населеного пункту Чабанівка, розташованого у 66 км на північний захід від Луганська, команда СММ чула понад 100 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета за 400–500 метрів на захід. Згодом безпілотник виявив військову позицію приблизно за 700 метрів на захід від місця розташування спостерігачів.

БПЛА пролітав за 300 метрів на захід від зазначеної позиції, коли спостерігачі почули черги з принаймні чотирьох різних одиниць стрілецької зброї та великокаліберного кулемета на відстані 400–500 метрів на захід, після чого команда СММ ініціювала процедуру аварійної посадки БПЛА.



"Політ БПЛА в напрямку патруля Місії супроводжувався чергами зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, які припинилися коли БПЛА опинився в полі зору спостерігачів. Коли команда СММ залишала цей район, вона зустріла 5 військовослужбовців Збройних сил України. Один із них вибачився за цей інцидент, і сказав, що він наказав своїм підлеглим стріляти по БПЛА, оскільки не отримав заздалегідь попередження про цей політ", - йдеться в звіті.



Водночас у СММ підкреслили, що місія заздалегідь повідомляла про запланований політ офіцерам Збройних сил України при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК).



Як повідомляв УНН, російсько-окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ з метою дискредитації сил АТО.



