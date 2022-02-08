Военные ВСУ на нескольких полигонах тренируются давать отпор наступлению на танках
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На нескольких полигонах боевой подготовки военные Вооруженных сил Украины проводят занятия по оказанию отпора условному противнику, который пытается прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности. Об этом информирует отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины, пишет УНН.
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“Сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по оказанию отпора условному противнику, который пытается прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности”, — информируют в командовании.
Детали
Сообщается, что к тренировкам привлекаются инженерные подразделения, выполняющие задачи по установлению минных заграждений, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.
“Каждый раз во время тренировки мы должны добиться максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения до практического его выполнения конкретным номером обслуги пушки или экипажа танка”, — сообщил командующий ОС ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам командующего, противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа для качественного выполнения задачи противотанкистами без задержек осуществила установку минных заграждений.
С танковыми подразделениями группировки войск в подчинении мероприятия боевой подготовки проходят как в составе экипажей, так и в составе взводов, сообщили в командовании.
В свою очередь танкисты, по сообщению, осуществили выдвижение роты в район ожидания, перемещения и развертывания в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления вероятного противника, а также уход и перемещение в районы сосредоточения.
"На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой”, — говорит Наев.
Как отметил командующий, опыт АТО и ООС показал, что танки являются одной из основ наступательной операции. Именно поэтому противотанковый и общевойсковой резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.
По его словам, подготовка подразделений на этой тренировке не завершается.
Дополнение
На прошлой неделе подразделения ВСУ провели полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня “Ураган” недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.