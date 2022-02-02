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Україна провела тренування військових з "Ураганами" поблизу окупованого Криму

Україна провела тренування військових з "Ураганами" поблизу окупованого Криму

Київ • УНН

 • 49178 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Підрозділи Збройних сил України провели польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню “Ураган” неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Про це інформує відділ звʹязків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України, пише УНН.

Цитата:

“Підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника. Польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган“ пройшли в умовах, максимально наближених до бойових, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим”, — інформують у командуванні.

Деталі

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підняті за тривогою воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.

“Подібні тренування відпрацьовують у військовослужбовців певний алгоритм дій . Це стосується й бойової роботи на позиції під час ведення вогню та надання команд на відкриття вогню, а також дій під час надходження наказу на здійснення внутрішнього позиційного маневру та наказу на відбій і залишення вогневої позиції”, — повідомив він.

Наєв зазначив, що на високому рівні військовослужбовці продемонстрували й дії з безпосереднього прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони під час нанесення вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою в ході залишення вогневих позицій.

"Навчання, за якими ми сьогодні спостерігали, показали готовність українських військовослужбовців вчасно реагувати на будь-яку ситуацію, щоб захистити нашу країну та кожного її мешканця“, - наголосив Наєв.

Що було раніше

Як писав УНН, на вихідних неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова військовослужбовці Збройних сил України проводили тактико-спеціальне навчання артилерійських підрозділів гаубиць “Мста-Б”.

Українські Національні Новини

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