ЗСУ провели навчання з гаубицями “Мста-Б” неподалік окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова військовослужбовці Збройних сил України проведели тактико-спеціальне навчання артилерійських підрозділів гаубиць “Мста-Б”. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ, пише УНН.
Так, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на одному з військових полігонів Херсонщини артилерійські підрозділи успішно проводять тренування бойових розрахунків з нанесення вогневого ураження по умовному противнику.
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“У ході тренувань командири взводів управляють артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання, а саме в ході переміщення в район вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі та залишення вогневих позицій”, — повідомив командувач.
Деталі
Повідомляється, що цього разу, за легендою навчань, під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ. Відстань до цілей становила близько 20 км. Тому на знищення противника було направлено розрахунки гаубиць “Мста-Б”.
“Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей”, — підкреслив Наєв.
Як зазначив командувач, наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, які підпорядковані командуванню Об’єднаних сил ЗСУ та входять до складу угрупування військ “Південь”, покращується навченість особового складу.
Доповнення
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