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ЗСУ провели навчання з гаубицями “Мста-Б” неподалік окупованого Криму

ЗСУ провели навчання з гаубицями “Мста-Б” неподалік окупованого Криму

Київ • УНН

 • 56256 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова військовослужбовці Збройних сил України проведели тактико-спеціальне навчання артилерійських підрозділів гаубиць “Мста-Б”. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ, пише УНН.

Так, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на одному з військових полігонів Херсонщини артилерійські підрозділи успішно проводять тренування бойових розрахунків з нанесення вогневого ураження по умовному противнику.

Цитата:

“У ході тренувань командири взводів управляють артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання, а саме в ході переміщення в район вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі та залишення вогневих позицій”, — повідомив командувач.

Деталі

Повідомляється, що цього разу, за легендою навчань, під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ. Відстань до цілей становила близько 20 км. Тому на знищення противника було направлено розрахунки гаубиць “Мста-Б”.

“Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей”, — підкреслив Наєв.

Як зазначив командувач, наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, які підпорядковані командуванню Об’єднаних сил ЗСУ та входять до складу угрупування військ “Південь”, покращується навченість особового складу.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

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