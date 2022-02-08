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Військові ЗСУ на кількох полігонах тренуються давати відсіч наступу на танках

Військові ЗСУ на кількох полігонах тренуються давати відсіч наступу на танках

Київ • УНН

 • 50534 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. На кількох полігонах бойової підготовки військові Збройних сил України проводять заняття з надання відсічі умовному противнику, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантнонебезпечних ділянках місцевості. Про це інформує відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України, пише УНН.

Цитата:

“Відразу на кількох полігонах бойової підготовки тривають комплексні тактико-спеціальні заняття з надання відсічі умовному противнику, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантнонебезпечних ділянках місцевості”, — інформують у командуванні.

Деталі

Повідомляється, що до тренувань залучаються інженерні підрозділи, що виконують завдання з встановлення мінних загороджень, танкові підрозділи та протитанкова артилерія.

“Щоразу під час тренування ми маємо досягнути максимального скорочення часу від надходження наказу командиру підрозділу, прийняття ним відповідного рішення до практичного його виконання конкретним номером обслуги гармати або екіпажу танка”, — повідомив командувач ОС ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, протитанковий резерв швидко та організовано здійснив переміщення на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група задля якісного виконання завдання протитанкістами без затримок здійснила постановку мінних загороджень.

Із танковими підрозділами угруповання військ у підпорядкуванні заходи бойової підготовки відбуваються як у складі екіпажів, так і у складі взводів, повідомили в командуванні.

Своєю чергою танкісти, за повідомленням, здійснили висування роти до району очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу ймовірного противника, а також відхід і переміщення до районів зосередження.

“Цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони швидко здійснили марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, танкові екіпажі визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Вже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили в бій”, — каже Наєв.

Як зазначив командувач, досвід АТО та ООС показав, що танки є однією з основ наступальної операції. Саме тому протитанковий та загальновійськовий резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

З його слів, підготовка підрозділів на цьому тренуванні не завершується.

Доповнення

Минулого тижня підрозділи ЗСУ провели польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню “Ураган” неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

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