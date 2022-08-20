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Военные нашли телефон, на который оккупанты снимали свои "приключения" в поселке возле Харькова

Киев • УНН

 • 519061 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинские военные нашли телефон, на который оккупанты снимали все, что производили в одном из домов в освободившемся поселке Циркуны возле Харькова. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает УНН.

Военные нашли телефон, на который оккупанты снимали свои "приключения" в поселке возле Харькова

Детали

Поселок Циркуны был в оккупации 72 дня. Воины 92-й бригады вошли в Циркуны после освобождения и увидели, как орда может благодатную деревню превратить в руины за два с половиной месяца.

Российские подонки так были уверены в своей безнаказанности, что снимали самих себя в ворованных машинах и размародеренных домах. Жительница поселка, находясь за границей, позвонила по телефону в полицию. Ей на телефон пришли фотографии с незнакомцами в ее дворе. Как оказалось – это оккупанты, которые и обокрали женщину. Россияне вынесли технику, разбили авто и угнали мужскую и женскую одежду, включая белье.

Военных преступников уже идентифицировали. Это жители Москвы, Курска и Нижнего Новгорода. За совершенные преступления украинским законодательством подозреваемым светит от 8 до 20 лет тюрьмы.

Напомним

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов показал видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано, как мужчины воруют велосипеды после комендантского часа.

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