Военные нашли телефон, на который оккупанты снимали свои "приключения" в поселке возле Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинские военные нашли телефон, на который оккупанты снимали все, что производили в одном из домов в освободившемся поселке Циркуны возле Харькова. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает УНН.
Детали
Поселок Циркуны был в оккупации 72 дня. Воины 92-й бригады вошли в Циркуны после освобождения и увидели, как орда может благодатную деревню превратить в руины за два с половиной месяца.
Российские подонки так были уверены в своей безнаказанности, что снимали самих себя в ворованных машинах и размародеренных домах. Жительница поселка, находясь за границей, позвонила по телефону в полицию. Ей на телефон пришли фотографии с незнакомцами в ее дворе. Как оказалось – это оккупанты, которые и обокрали женщину. Россияне вынесли технику, разбили авто и угнали мужскую и женскую одежду, включая белье.
Военных преступников уже идентифицировали. Это жители Москвы, Курска и Нижнего Новгорода. За совершенные преступления украинским законодательством подозреваемым светит от 8 до 20 лет тюрьмы.
Напомним
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов показал видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано, как мужчины воруют велосипеды после комендантского часа.