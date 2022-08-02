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Камер не соромилися: у поліції показали, як працюють велосипедні злодії

Камер не соромилися: у поліції показали, як працюють велосипедні злодії

Київ • УНН

 • 194187 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов показав відео з камери спостереження, на якому зафіксовано, як чоловіки крадуть велосипеди після комендантської години, інформує УНН.

Цитата

"Камер не соромились, крали одразу після комендантської години. На цих кадрах чітко видно як саме працюють велосипедні злодії. Днями ми затримали одразу кілька серійних крадіїв роверів у Фастівському та Броварському районах. За крадіжки в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі", – написав Нєбитов.

Нагадаємо

У Київській області станом на початок травня підозру в мародерстві отримало 114 громадян.

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