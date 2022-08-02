Камер не соромилися: у поліції показали, як працюють велосипедні злодії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов показав відео з камери спостереження, на якому зафіксовано, як чоловіки крадуть велосипеди після комендантської години, інформує УНН.
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"Камер не соромились, крали одразу після комендантської години. На цих кадрах чітко видно як саме працюють велосипедні злодії. Днями ми затримали одразу кілька серійних крадіїв роверів у Фастівському та Броварському районах. За крадіжки в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі", – написав Нєбитов.
Нагадаємо
У Київській області станом на початок травня підозру в мародерстві отримало 114 громадян.