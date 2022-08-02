Камер не соромилися: у поліції показали, як працюють велосипедні злодії

Цитата

"Камер не соромились, крали одразу після комендантської години. На цих кадрах чітко видно як саме працюють велосипедні злодії. Днями ми затримали одразу кілька серійних крадіїв роверів у Фастівському та Броварському районах. За крадіжки в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі", – написав Нєбитов.

Нагадаємо

У Київській області станом на початок травня підозру в мародерстві отримало 114 громадян.