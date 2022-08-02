Камер не стеснялись: в полиции показали, как работают велосипедные воры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов показал видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано, как мужчины воруют велосипеды после комендантского часа, сообщает УНН.
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"Камер не стеснялись, воровали сразу после комендантского часа. На этих кадрах четко видно как именно работают велосипедные воры. На днях мы задержали сразу несколько серийных воров роверов в Фастовском и Броварском районах. За кражи в условиях военного положения злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", – написал Небитов.
Напомним
В Киевской области по состоянию на начало мая подозрение в мародерстве получили 114 граждан.