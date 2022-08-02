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14 марта, 19:57 • 93694 просмотра

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14 марта, 19:56 • 112104 просмотра

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14 марта, 16:00 • 105114 просмотра

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14 марта, 13:40 • 112462 просмотра

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14 марта, 12:17 • 92453 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Камер не стеснялись: в полиции показали, как работают велосипедные воры

Камер не стеснялись: в полиции показали, как работают велосипедные воры

Киев • УНН

 • 194187 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов показал видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано, как мужчины воруют велосипеды после комендантского часа, сообщает УНН.

Цитата

"Камер не стеснялись, воровали сразу после комендантского часа. На этих кадрах четко видно как именно работают велосипедные воры. На днях мы задержали сразу несколько серийных воров роверов в Фастовском и Броварском районах. За кражи в условиях военного положения злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", – написал Небитов.

Напомним

В Киевской области по состоянию на начало мая подозрение в мародерстве получили 114 граждан.

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