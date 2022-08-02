Камер не стеснялись: в полиции показали, как работают велосипедные воры

Цитата

"Камер не стеснялись, воровали сразу после комендантского часа. На этих кадрах четко видно как именно работают велосипедные воры. На днях мы задержали сразу несколько серийных воров роверов в Фастовском и Броварском районах. За кражи в условиях военного положения злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", – написал Небитов.

Напомним

В Киевской области по состоянию на начало мая подозрение в мародерстве получили 114 граждан.