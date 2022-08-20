Військові знайшли телефон, на який окупанти знімали свої “пригоди“ в селищі біля Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Українські військові знайшли телефон, на який окупанти знімали все, що виробляли в одному із будинків у звільненому селищі Циркуни біля Харкова. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає УНН.
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Селище Циркуни було в окупації 72 дні. Воїни 92-ої бригади увійшли в Циркуни після звільнення і побачили, як орда може благодатне село перетворити на руїни за два з половиною місяці.
Російські покидьки так були впевнені у своїй безкарності, що знімали самих себе в крадених машинах та розмародерених будинках. Жителька селища, перебуваючи за кордоном, зателефонувала у поліцію. Їй на телефон прийшли фотографії з не знайомцями у її подвірʼї. Як виявилося – це окупанти, які і обікрали жінку. Росіяни винесли техніку, розбили авто та викрали чоловічий та жіночий одяг, включаючи білизну.
Військових злочинців вже ідентифікували. Це жителі Москви, Курська та Нижнього Новгороду. За вчинені злочини, українським законодавством підозрюваним світить від 8 до 20 років увʼязнення.
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