Военные вместо защиты страны делали ремонт своему командиру: ГБР сообщило о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который поручил подчиненным вместо обороны страны сделать ремонт в собственном доме. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Большинство личного состава батальона сейчас выполняет боевые задачи на Востоке страны. Однако командир договорился с сержантом и солдатом, что вместо защиты страны двое подчиненных остались на Буковине, чтобы делать капитальный ремонт в его частном доме.
Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного обеспечения, включая доплаты за участие в боевых действиях по 100 тыс. грн каждому в течение более 9 месяцев.
Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух «ремонтников».
Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), сержант и солдат – в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату – до 10 лет лишения свободы.
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