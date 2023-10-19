Військові замість захисту країни робили ремонт своєму командиру: ДБР повідомило про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим замість оборони країни зробити ремонт у власному будинку. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.
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Більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Проте командир домовився зі сержантом та солдатом, що замість захисту країни двоє підлеглих залишилися на Буковині, щоб робити капітальний ремонт у його приватному будинку.
Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях по 100 тис. грн кожному протягом понад 9 місяців.
Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох «ремонтників».
Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержант та солдат – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).
Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років позбавлення волі.
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