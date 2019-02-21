Военные Венесуэлы блокируют дорогу, по которой Гуайдо едет на границу с Колумбией

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Представители Боливарианской гвардии и полиции закрыли проезд транспортных средств по дороге, ведущей к границе Колумбии, по которой лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо направляется, чтобы обеспечить доставку в страну гуманитарной помощи. Об этом сообщает газета El Nacional, информирует УНН.

По ее данным, автоколонна с оппозиционными депутатами на некоторое время остановлена. Ранее также сообщалось о применении полицией слезоточивого газа против сторонников Гуайдо, направляющихся с ним в сторону колумбийского города Кукута, где находится один из пунктов доставки гуманитарной помощи.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о планах доставки 23 февраля гуманитарной помощи через остров Кюрасао в Карибском море. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее.

Как отмечал УНН, оппозиция Венесуэлы заявила о переходе 11 дипломатов на сторону Гуайдо.

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