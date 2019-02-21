Опозиція Венесуели заявила про перехід 11 дипломатів на сторону Гуайдо

Про заморожування рахунків журналістам розповів Густаво Маркано, старший помічник посланника венесуельської опозиції у Вашингтоні. Він же зазначив, що дипкорпус Ніколаса Мадуро в США припинив роботу. Всього в США знаходяться 56 дипломатів з Венесуели.

Представник венесуельської опозиції в Вашингтоні Карлос Веккьо підтвердив агентству, що на сторону Гуайдо перейшли 11 з 56 дипломатів. Ці дипломати, за його словами, продовжать виконувати роботу в інтересах опозиції.

Раніше 21 лютого стало відомо, що Гуайдо підтримав військовий аташе в постпредстві Венесуели при ООН полковник Педро Чірінос.

Нагадуємо, Мадуро перекрив кордон Венесуели з Бразилією.