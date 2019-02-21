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Опозиція Венесуели заявила про перехід 11 дипломатів на сторону Гуайдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Представники венесуельської опозиції в США повідомили, що американські активи і рахунки республіки, в тому числі банківські рахунки посольств і консульств Венесуели, заморожені, передає Reuters. На боці опозиції, стверджують вони, виявилися 11 венесуельських дипломатів, інформує УНН.

Про заморожування рахунків журналістам розповів Густаво Маркано, старший помічник посланника венесуельської опозиції у Вашингтоні. Він же зазначив, що дипкорпус Ніколаса Мадуро в США припинив роботу. Всього в США знаходяться 56 дипломатів з Венесуели.

Представник венесуельської опозиції в Вашингтоні Карлос Веккьо підтвердив агентству, що на сторону Гуайдо перейшли 11 з 56 дипломатів. Ці дипломати, за його словами, продовжать виконувати роботу в інтересах опозиції.

Раніше 21 лютого стало відомо, що Гуайдо підтримав військовий аташе в постпредстві Венесуели при ООН полковник Педро Чірінос.

Нагадуємо, Мадуро перекрив кордон Венесуели з Бразилією.

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